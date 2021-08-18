В Одессе мужчина едва не утонул на каяке: фото с места происшествия

В Одессе возле пляжа "Ланжерон" мужчина плавал на море в каяке и едва не утонул. Он ушел в воду, несмотря на сильные волны. Спасатели прибыли вовремя. Мужчина не пострадал.

Мужчина начал тонуть 17 августа около 17:00. Случилось это напротив гостиничного комплекса "Скапелли". В Сети опубликовали фото с места происшествия.

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Стал неуправляемым

Мужчина вышел в море, когда оно было неспокойным. Уровень волн – 2 балла. Пострадавший находился в море возле своего каяка и звал на помощь. Его заметили работники Спасательно-водолазной службы Одесского горсовета. Муниципальные спасатели быстро прибыли к мужчине.



В Одессе едва не утонул мужчина в каяке / Фото Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета

Как оказалось позже, каяк стал неуправляемым, поэтому пострадавший не мог выбраться сам. Спасатели вытащили мужчину и его каяк. Пострадавшего отвезли к спасательной станции Приморского района Одессы.

Текст публикации Департамента муниципальной стражи Одесского горсовета:

И вновь потоплен каяк...И вновь на спасение выдвигаются муниципальные спасатели, а не предприниматель который продал эту услугу...

Вчера около 17 часов возле пляжа "Ланжерон" напротив гостиничного комплекса "Скапелли" спасатели #КУ_Рятувально_водолазна_служба увидели мужчину, который при волнении моря в 2 балла находился в воде рядом с каяком и подавал сигналы о помощи. Немедленно к нему направились муниципальные спасатели на катере. Выяснилось, что каяк набрал воды и стал неуправляемым, поэтому человек который находился в воде и не имел возможности на него забраться. Наши спасатели подобрали пострадавшего из воды и вместе с каяком отвезли к спасательной станции Приморского района.

Уважаемые одесситы и гости нашего города, покупая услугу водного отдыха выясните у продавца надлежащее состояние этой услуги, наличие спасательного водного транспорта на пункте проката, или наличие договора с аккредитованной спасательной службой!

Берегите себя и своих родных.