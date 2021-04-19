Житель дома в поселке Котовского в Одессе хотел совершить самоубийство 19 апреля. Но впоследствии планы мужчины изменились, и он решил взорвать подъезд.

На место происшествия выехали все спецслужбы, чтобы остановить мужчину. Он пытался сопротивляться. К теме В последний момент: патрульные в Днепре спасли девушку от самоубийства – видео Что известно об инциденте Происшествие произошло около полуночи на улице Марсельськой.

Один из жильцов дома открыл газовые конфорки, чтобы совершить суицид.

На месте происшествия работали спасатели / Фото Юрий Дяченко Однако из-за нестабильного психического состояния мужчина передумал – он начал угрожать подрывом всего подъезда.

К дому прибыли спасатели, полицейские и медики.

Карета скорой в Одессе, на которой забрали суицидника / Фото Юрий Дяченко Всех жителей подъезда эвакуировали, пока вели переговоры с возможным террористом.

Спасатели на месте происшествия / Фото Юрий Дяченко Его удалось "нейтрализовать" – медики доставили мужчину в психоневрологический диспансер. Мужчину принудительно забрали в больницу: видео Актуально Выбросился из окна 7 этажа: очередная трагическая история в Харькове После того все жители вернулись домой: видео