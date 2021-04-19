В Одессе попытка суицида едва не стала терактом: мужчина угрожал взорвать дом – фото
Житель дома в поселке Котовского в Одессе хотел совершить самоубийство 19 апреля. Но впоследствии планы мужчины изменились, и он решил взорвать подъезд.
Источник:фейсбук Юрия Дьяченко
На место происшествия выехали все спецслужбы, чтобы остановить мужчину. Он пытался сопротивляться.
К теме В последний момент: патрульные в Днепре спасли девушку от самоубийства – видео
Что известно об инциденте
- Происшествие произошло около полуночи на улице Марсельськой.
- Один из жильцов дома открыл газовые конфорки, чтобы совершить суицид.
На месте происшествия работали спасатели / Фото Юрий Дяченко
- Однако из-за нестабильного психического состояния мужчина передумал – он начал угрожать подрывом всего подъезда.
- К дому прибыли спасатели, полицейские и медики.
Карета скорой в Одессе, на которой забрали суицидника / Фото Юрий Дяченко
- Всех жителей подъезда эвакуировали, пока вели переговоры с возможным террористом.
Спасатели на месте происшествия / Фото Юрий Дяченко
- Его удалось "нейтрализовать" – медики доставили мужчину в психоневрологический диспансер.
Мужчину принудительно забрали в больницу: видео
Актуально Выбросился из окна 7 этажа: очередная трагическая история в Харькове
После того все жители вернулись домой: видео
Поделиться новостью