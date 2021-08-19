В Одессе мужчина избил полицейского, потому что он не "посадил" его сестру

В отделение в Одессе пришел 41-летний мужчина и ударил полицейского. Злоумышленник сделал это из-за того, что правоохранители не отправили в изолятор его сестру. Ее накануне задержали, потому что женщина курила сигарету с наркотическим веществом. Полицейского отвезли в больницу.

Медики диагностировали у полицейского черепно-мозговую травму. Злоумышленник избил его 17 августа после полудня.

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Хотел, чтобы ее закрыли в изоляторе

Накануне работники полиции задержали сестру мужчины. Сигарету, которую курила женщина, забрали на экспертизу. Меру пресечения решили избрать после результатов. Это возмутило мужчину, ведь он хотел, чтобы сестру закрыли в изоляторе.

Мужчина решил выплеснуть свои эмоции на правоохранителей с помощью кулаков. Злоумышленника сразу задержали. За насилие в отношении полицейского мужчине грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

Если вину его сестры докажут, то ей максимально может грозить до 3 лет лишения свободы за покупку и хранение наркотиков.

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