Напился до забвения и избил мужчину: в Одессе задержали нападавшего, его жертва в коме
В Одессе полицейские задержали 23-летнего молодого человека, который избил мужчину на остановке общественного транспорта. В результате драки пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, в сознание еще не приходил.
Источник:Национальная полиция
Нападавшего разыскали через несколько часов. Однако одессит говорит, что не помнит причины конфликта, потому что был слишком пьяным.
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Что известно об инциденте
- Жертвой нетрезвого одессита стал 20-летний мужчина, ожидавший транспорт на остановке.
- Нападавший пытался навязаться с болтовней, но разговор не складывался.
- Тогда он ударил молодого человека кулаком в лицо.
- Это дезориентировало парня и он упал на тротуар. Это и стало причиной открытой черепно-мозговой травмы.
- Сейчас медики сообщили, что пострадавший не пришел в себя.
Какая ответственность за это преступление
На 23-летнего нападавшего открыли уголовное дело по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях.
Ему может грозить от 5 до 8 лет заключения.
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