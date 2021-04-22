В Одессе полицейские задержали 23-летнего молодого человека, который избил мужчину на остановке общественного транспорта. В результате драки пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, в сознание еще не приходил.

Нападавшего разыскали через несколько часов. Однако одессит говорит, что не помнит причины конфликта, потому что был слишком пьяным.

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Что известно об инциденте

Жертвой нетрезвого одессита стал 20-летний мужчина, ожидавший транспорт на остановке.

Нападавший пытался навязаться с болтовней, но разговор не складывался.

Тогда он ударил молодого человека кулаком в лицо.

Это дезориентировало парня и он упал на тротуар. Это и стало причиной открытой черепно-мозговой травмы.

Сейчас медики сообщили, что пострадавший не пришел в себя.

Какая ответственность за это преступление

На 23-летнего нападавшего открыли уголовное дело по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях.

Ему может грозить от 5 до 8 лет заключения.

Обратите внимание! Недавно в Запорожье подрались школьницы. Две старшеклассницы избили младшую, 13-летнюю девушку. А толпа жестоких одноклассников просто наблюдали за дракой и снимали на видео.