В Одессе мужчина под наркотиками устроил стрельбу и поработил женщин
Источник:Патрульная полиция Одесской области
В Одессе правоохранители задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения совершил сразу несколько серьезных правонарушений. В частности, он устроил стрельбу и держал в заложницах 2 женщин.
Это произошло в доме на улице Каманина. Правоохранителей туда вызвали примерно в 6 утра 17 ноября.
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Женщины спрятались в ванной
На горячую линию 102 позвонила одна из пострадавших. Она умоляла о помощи и сказала, что их с подругой закрыл в квартире и не выпускает знакомый.
Пистолет, из которого стрелял злоумышленник / Фото патрульной полиции
До этого между ними якобы произошел конфликт. Во время него мужчина достал оружие и начал стрелять. Поэтому они с подругой закрылись в ванной комнате.
Имел наркотики и "липовые" документы
Когда полицейские прибыли, то мужчина сначала не открывал дверь по требованию. Когда он это все же сделал, его немедленно задержали. Патрульные рассказали, что у 32-летнего злоумышленника были явные признаки наркотического опьянения.
Гильза от пистолета злоумышленника / Фото Патрульной полиции
После задержания в квартиру прибыли следователи и провели обыск. Они нашли немало интересного:
- травматический пистолет и гильзы;
- паспорт гражданина Украины с признаками подделки;
- удостоверение гражданина другого государства также с признаками подделки;
- сверток с белым порошкообразным веществом.
Гильза на полу в квартире / Фото патрульной полиции
Другой агрессивный неадекват
12 ноября сообщили, что на Львовщине задержали жителя Запорожья, который совершил 2 правонарушения. Сперва он разбил гостиничный номер, а потом пошел на улицу.
Там он конфликтовал с прохожим и избил его. В этот момент он был под действием наркотиков, которые употреблял накануне.