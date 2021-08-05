Мужчина поиздевался над собакой 5 августа. К неравнодушному прохожему присоединились другие люди.

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Кричал и нецензурно ругался

Прохожий увидел мужчину, который принудительно тянет за собой пса, привязав его к мопеду. Виновник сказал ему, что он едет в местный магазин. Хотя тот находится сразу напротив. Очевидец спросил, зачем он привязал собаку. Тот ответил, что это он всегда так.

Прохожий хотел освободить собаку, но ее хозяин никак не соглашался. Он нецензурно ругался и кричал.

Собака сбежала

Впоследствии к неравнодушному присоединились другие люди, которые уже приказывали освободить пса. Они принудительно вырывали из рук мужчины веревку, но им никак не удавалось.

В конце концов, собака как-то вырвалась. В заметке не указывают, случайность ли это или люди помогли.

В Одессе мужчина привязал собаку к мопеду и ехал с ним: внимание! Нецензурная брань. Видео 18+.