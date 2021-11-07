Успокаивать мужчину пришлось сотрудникам службы охраны. Судя по видео, обнародованным в сети, мужчина гордился своим поступком.

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Мужчина хотел "расплатиться" членом за пиво

Неизвестный взял пиво и пошел к кассе. Однако продавщица магазина отказалась отпускать ему товар. По данным местного телеграм-канала, она не хотела принимать "мелкие купюры". После чего мужчина снял штаны.

Кассиршу этот жест не впечатлил и она сообщила об инциденте сотрудникам охраны. Мужчина, совершивший такую выходку, отказался объяснять причины своих действий. В сети предполагают, что он был навеселе. Одеться обнаженного мужчину заставляли сотрудники охраны.

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Заметим, что это уже не первый мужчина, который "решает" проблемы своим половым членом. Так, в Винницкой области задержали общественного активиста из Киева, потому что он показал член патрульным.

Как это произошло

Общественный активист ругался нецензурной лексикой и даже угрожал инспектору полиции. Потом спросил, почему камера правоохранителя направлена не на лицо.

Почему камера мне в пи*юн смотрит,

– спросил он.

Затем расстегнул ремень и достал свой половой орган, который видели все присутствующие – полицейские и другие члены общественной организации.