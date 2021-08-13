В Высшем совете правосудия назвали этот инцидент таким, что "создает угрозу судейской независимости и может быть способом влияния на суд".

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Ответчик составил завещание на долю домовладения в пользу судьи, на основании чего заявил ей отвод. Судья Ирина Огренич заметила, что завещание было составлено ответчиком за несколько дней до подачи им заявления об отводе судьи от рассмотрения дела,

– сообщили в ВСП.

По мнению судьи Киевского райсуда Одессы, таким образом ответчик хотел повлиять на нее как на председательствующего судью по указанному делу.

Кроме этого, члены ВСП обратились в Офис генпрокурора, поскольку, по их мнению, действия мужчины нуждаются в уголовно-правовой оценке.