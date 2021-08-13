В Одессе мужчина составил завещание на судью, рассматривающего его дело: для чего он это сделал
Источник:ВСП
В Одессе ответчик по гражданскому делу составил в пользу судьи Киевского райсуда города завещание. Он это сделал для того, чтобы иметь повод заявить об отводе служительницы Фемиды.
В Высшем совете правосудия назвали этот инцидент таким, что "создает угрозу судейской независимости и может быть способом влияния на суд".
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Ответчик составил завещание на долю домовладения в пользу судьи, на основании чего заявил ей отвод. Судья Ирина Огренич заметила, что завещание было составлено ответчиком за несколько дней до подачи им заявления об отводе судьи от рассмотрения дела,
– сообщили в ВСП.
По мнению судьи Киевского райсуда Одессы, таким образом ответчик хотел повлиять на нее как на председательствующего судью по указанному делу.
Кроме этого, члены ВСП обратились в Офис генпрокурора, поскольку, по их мнению, действия мужчины нуждаются в уголовно-правовой оценке.Обратите внимание! Основаниями для отвода судьи в гражданском процессе являются:
- родство с участниками процесса;
- участие судьи по делу в другой роли (свидетеля, эксперта и т.д.);
- прямая или побочное заинтересованность в результате рассмотрения дела;
- нарушение порядка определения судьи для рассмотрения дела;
- другие обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности или объективности судьи.