Очевидцы сняли курьезный инцидент на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях, где он сразу стал вирусным.

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Одессит опасно помыл окно

Пользователи сети активно комментируют опасную ситуацию в Одессе. "Безопасность на втором месте", – написали люди. С юмором его назвали щепетильным и хозяйственным. Среди комментариев:

"Страховка – для слабаков";

"Зато чистые окна";

"Какой хозяйственный мужчина".

На видео видно, как мужчина стоит на подоконнике балкона на 11 этаже и моет окно. Инцидент произошел в одной из новостроек на улице Каманина. На герое видео нет ничего, что могло бы уберечь от роковой случайности. К счастью, он не пострадал.

Мужчина помыл окно на 11 этаже: смотрите видео Odessa info