Нацгвардеец прыгнул из окна 28 сентября. Он служит в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского. В "Думской" говорят, что пострадавшему 19 лет.
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Ни с кем не конфликтовал
Военнослужащий пытался покончить жизнь самоубийством. Он прыгнул из окна 4 этажа в казарме. Нацгвардеец прибыл в Одессу из Запорожья за несколько часов до инцидента.
Сейчас военнослужащий находится в больнице с переломом костей таза, ушибом внутренних органов, переломом 10 – 11 ребер слева, разрывом селезенки. Операцию уже провели. Состояние военнослужащего – стабильное, он лечится на стационаре.
Как известно, конфликтов с другими служащими части он не имел. Для выяснения всех причин и обстоятельств на месте проводят расследование. К тому же сообщили руководителю Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
Хотели прыгнуть из окна: последние новости
- В Киеве 17-летняя трижды пыталась спрыгнуть с высоты на Харьковском массиве в Киеве. Девушка уже слетела с ограды балкона и повисла на руках. К счастью, патрульный успел среагировать и вытащил ее.
- В Одесском облсовете мужчина вылез на окно и угрожал, что прыгнет. К тому же он ругался с человеком, который в то время был в помещении. Впоследствии полицейские уговорили мужчину слезть.
- В Полтавской области 16-летняя выпала из окна 6 этажа. Девушку доставили в местную больницу с множественными травмами и переломами. К счастью, она выжила.