В Одессе нацгвардеец прыгнул из окна 4 этажа казармы: в каком он состоянии

Военнослужащий решил совершить самоубийство и прыгнул с 4 этажа казармы. Сейчас он находится в больнице с многочисленными переломами и разрывом селезенки. Состояние нацгвардейца стабильное.

Нацгвардеец прыгнул из окна 28 сентября. Он служит в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского. В "Думской" говорят, что пострадавшему 19 лет.

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Ни с кем не конфликтовал

Военнослужащий пытался покончить жизнь самоубийством. Он прыгнул из окна 4 этажа в казарме. Нацгвардеец прибыл в Одессу из Запорожья за несколько часов до инцидента.

Сейчас военнослужащий находится в больнице с переломом костей таза, ушибом внутренних органов, переломом 10 – 11 ребер слева, разрывом селезенки. Операцию уже провели. Состояние военнослужащего – стабильное, он лечится на стационаре.

Как известно, конфликтов с другими служащими части он не имел. Для выяснения всех причин и обстоятельств на месте проводят расследование. К тому же сообщили руководителю Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

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