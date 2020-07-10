На Владимира Савченко напали после обеда 9 июля. Он как раз находился на площади 10 апреля в Одессе, когда неизвестный мужчина нанес ему несколько ударов сзади и убежал.

Неизвестный бил Савченко по голове и спине. Несколько ударов он нанес в затылок, потому активиста пришлось госпитализировать. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.

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Сейчас злоумышленника, напавшего на Савченко, разыскивают правоохранители. Они уже опросили потерпевшего.

Полиция также решает вопрос об открытии уголовного производства по статье "нанесение умышленных легких телесных повреждений".

Кто такой Владимир Савченко? Это активист, который возглавляет общественную организацию "Спільна мета". На днях ГО добилась запрета суда на строительство ЖК "Граф у моря", неделю назад – решения суда о запрете на строительство ЖК "Калипсо", а еще раньше – запрета на строительство ЖК "Ля Мэр".

Что говорит Савченко о нападении на себя

Он обнародовал результаты медосмотра после того, как его избили. Следовательно, у Владимира Савченко диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Мужчина говорит, что нужно несколько дней отлежаться, чтобы его состояние улучшилось.

"В последнее время участникам нашей команды поступали угрозы. К сожалению, они перешли в результат. Я искренне верил, что государство должно оберегать своих граждан, которые его искренне любят, уважают и связывают свою деятельность с его развитием. Надеюсь, что правоохранительные органы отработают эту ситуацию и подтвердят мой оптимизм", – написал он.

Что говорят о нападении одесские правозащитники

В "Спільній меті", которую возглавляет Савченко, отмечают: нападение однозначно связано с активной общественной деятельностью мужчины.

Там также добавили, что Владимир Савченко как раз перед нападением принимал участие в акции протеста на 13 станции Большого Фонтана против застроек побережья Черного моря в Одессе.

Кроме того, именно 9 июля были демонтированы незаконные шлагбаумы на 13 станции и возле пляжа "Ланжерон", поэтому нападение, как предполагают коллеги Савченко, могло случиться и из-за этого.

Если вам что-то известно об этом нападении, вы что-то видели, возможно видеорегистратор вашего авто снял неизвестных (потому что это произошло на переходе через улицу Черняховского возле площади 10 апреля), то сообщите нам в личные сообщения!

– просят в сообществе.

Также в сообщении на фейсбук-странице организации отметили Офис Президента, чтобы дело относительно нападения на активиста в Одессе получило огласко.