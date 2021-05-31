Напали на офис ЛГБТ-организации в Одессе: радикалы побили окна и камеру – видео

В Одессе устроили нападение на офис ЛГБТ-организации. Злоумышленники пришли под помещение и бросали камни. Они смогли повредить камеру наблюдения, а также побили окна. Вероятно, это сделали члены праворадикальной организации.

Это случилось в 21:50 29 мая. Нападавших было 7 и все они были с масками на лице.

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Об этом сообщили на странице LGBT Association LIGA в фейсбуке. В заметке говорится, что побили 2 окна помещения, которое арендует организация.

Активисты назвали этот случай погромом. Они обратились в Нацполицию с просьбой расследовать этот случай.

Также в заметке вспомнили нападения, которые случились в субботу 29 мая. Тогда представители праворадикальной организации "Традиция и порядок" ворвались на мероприятия "Fem Talks: Быть или не быть феминисткой?". Их организовывала общественная организация "Инсайт" в Киеве и Одессе.

Что происходило под офисом

На видео видно, что люди подошли во двор неподалеку от помещения и примерно минуту стояли и что-то обсуждали. Потом они начали взбираться по ходам.

Один из парней сразу пошел к камере наблюдения и ударил ее камнем, который был завернут пакетом. Однако устройство не вышло из строя и продолжило все фиксировать.

Впоследствии остальные ребята поднялись и начали бросать камни. Некоторые из камней летели назад. Однако неизвестно – они отбивались, или ЛГБТ-активисты бросали их в ответ.

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