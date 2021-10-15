Об этом сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на источник в ГУНП.

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В Одессе нашли два тела

Возле дома на улице Ефимова, 2 одессит нашел тело молодого человека, лежащего на обочине лицом вниз. Полицейские, когда приехали на место происшествия, констатировали смерть.

На вид умершему около 30 лет;

Документов при нем не нашли;

Также не было следов насильственной смерти.

Кроме этого, утром вблизи Люстдорфской дороги, 2 (район пересечения с адмиральским проспектом) на улице обнаружили мертвым мужчину. На вид ему около 60 лет. Также без следов насилия и документов.

Обратите внимание! В обоих случаях на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители выясняют личности этих мужчин.



В Одессе нашли тело молодого человека / Фото УСИ



В Одессе обнаружили тело мужчины 60 лет / Фото УСИ