В Одессе нашли тела двух мужчин, но без признаков насилия: фото с места событий
15 октября 2021 , 15:27Читати новину українською
Источник:УСИ
В Одессе 15 октября нашли тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Сейчас правоохранители выясняют личности погибших.
Об этом сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на источник в ГУНП.
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В Одессе нашли два тела
Возле дома на улице Ефимова, 2 одессит нашел тело молодого человека, лежащего на обочине лицом вниз. Полицейские, когда приехали на место происшествия, констатировали смерть.
- На вид умершему около 30 лет;
- Документов при нем не нашли;
- Также не было следов насильственной смерти.
Кроме этого, утром вблизи Люстдорфской дороги, 2 (район пересечения с адмиральским проспектом) на улице обнаружили мертвым мужчину. На вид ему около 60 лет. Также без следов насилия и документов.Обратите внимание! В обоих случаях на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители выясняют личности этих мужчин.
В Одессе нашли тело молодого человека / Фото УСИ