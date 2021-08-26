В Одессе назначили нового начальника Нацполиции

Экс-глава Нацполиции Одесской области Олег Бех подал в отставку еще 19 августа. Об избрании нового руководителя сообщили 26 августа.

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После того, как Олег Бех решил уволиться, в СМИ появилась информация, что его заменит Николай Семенишин. Он ранее уже был главой Нацполиции, однако в Донецкой области.

Что известно про Николая Семенишина

Родом из Хмельницкой области. В 1990 году начал карьеру в органах внутренних дел. Он стал полицейским патрульной службы в Каменце-Подольском. Позже работал в подразделениях уголовного розыска и возглавлял руководящие должности в полиции на западе Украины.

В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет. Работал заместителем главы компании СУППР в Киеве. В 2012 году стал директором фирмы.

После Революции Достоинства вернулся в органы. Возглавил УМВД в Ивано-Франковской области. В 2015 – 2017 годах был начальником Нацполиции в Хмельницкой области. С сентября 2017 года – начальник Нацполиции Донеччини.

Николай Семенишин имеет степень доктора юридических наук.