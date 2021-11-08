В Одессе не включили отопление 100 школ и садиков: почему дети до сих пор мерзнут

Отопительный сезон в Одессе начался еще 1 ноября. Однако даже через неделю после этого там не начали обогревать помещения более 100 школ и детских садов. Впоследствии коммунальщики все объяснили.

Об этом сообщила 8 ноября глава отдела образования горсовета Одессы Елена Буйневич. Об этом говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

К теме Когда в Одессе стартует отопительный сезон: дату утвердили

Значительную часть уже отапливают

По словам чиновницы, большинство учебных заведений уже начали отапливать. Это произошло накануне.

По состоянию на сегодня мы очень ждем отопления. За выходные уже подсоединили – 176 садиков и школ. Еще 102 заведения должны подсоединить к отоплению сегодня или завтра,

– рассказала Буйневич.

Она добавила, что среди этих заведений, которые до сих пор без отопления, есть 61 школа и 41 садик. Также на совещании отметили, что все стационарные отделения больниц уже обогревают.

Заседание комиссии ЧС, где это обсуждали: смотрите видео

Как объяснили задержки

Коммунальщики отмечают, что делают все возможное. Однако во время запуска отопительного сезона случилось 28 прорывов труб отопления.

Это произошло из-за резкого увеличения давления в них. На устранение этих неисправностей должно уйти несколько дней.