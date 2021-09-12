Очевидцы опубликовали видео, на котором заметно течение спора. О драке 12 сентября сообщили местные телеграм-каналы.
К теме В Одессе отдыхающие устроили массовую драку в море: видео
В Одессе неизвестный бросил урну в девушку
Неизвестный прямо посреди дня на улице бросил тяжелую урну с мусором в девушку. После этого пострадавшая бросилась на обидчика. На видео видно, что неподалеку стоят люди, которые просто наблюдают.
Впоследствии на кадрах заметно, что девушка лежит на тротуаре и держится за голову. Возле нее стоит молодой человек, который очень похож на того, что бросал урну.
Потом к пострадавшей подбежали люди. Очевидно, ей предлагали помощь. Девушка, заметив, что ее снимают – призвала прекратить. При этом она употребляла нецензурную лексику.
Коротко о последних столкновениях в Украине
- 7 сентября в Днепре жестко подрались 2 девушки. Одна из них била оппонентку коленями, головой о скамейку, а также таскала за волосы. В сети обнародовали видео этого инцидента 8 сентября. Полиция выезжала на драку, однако участницы сказали, что не имеют претензий одна к другой.
- В конце августа в караоке-баре Ровно вспыхнула драка. Конфликт возник между посетителем и персоналом. В результате этого ранение получил 19-летний юноша.
- 13 августа в Одессе поссорились 2 крупные компании. Разрешить конфликт мирно не удалось, поэтому сразу в центре города на улице Дерибасовской произошла массовая драка. Причины драки и количество пострадавших – неизвестно.