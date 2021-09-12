В Одессе неадекватный мужчина швырнул в девушку урну для мусора

В Одессе неизвестный бросил в девушку тяжелую урну для мусора. Очевидно, впоследствии была драка.

Очевидцы опубликовали видео, на котором заметно течение спора. О драке 12 сентября сообщили местные телеграм-каналы.

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В Одессе неизвестный бросил урну в девушку

Неизвестный прямо посреди дня на улице бросил тяжелую урну с мусором в девушку. После этого пострадавшая бросилась на обидчика. На видео видно, что неподалеку стоят люди, которые просто наблюдают.

Впоследствии на кадрах заметно, что девушка лежит на тротуаре и держится за голову. Возле нее стоит молодой человек, который очень похож на того, что бросал урну.

Потом к пострадавшей подбежали люди. Очевидно, ей предлагали помощь. Девушка, заметив, что ее снимают – призвала прекратить. При этом она употребляла нецензурную лексику.

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