В Одессе неизвестные подожгли "Сильпо": фото с места пожара

В Киевском районе Одессы на Академикf Вильямса горел супермаркет "Сильпо". В ГСЧС отмечают, что вероятной причиной пожара стал поджог.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Супермаркет загорелся ночью около 2 часов 12 ноября.

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Детали пожара

В Службу спасателей поступило сообщение, что в Киевском районе по улице Академика Вильямса, 75 горит магазин "Сильпо".

Когда сотрудники ГСЧС прибыли на место, то увидели, что огонь горит в одноэтажном складе в пристройке к магазину.

В Одессе горел супермаркет "Сильпо" / Фото ГСЧС

Пожар потушили в 02:33 минуты на площади 30 квадратных метров. Вероятной причиной называют поджог снаружи неизвестными. ГСЧС привлекла 23 спасателя и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Супермаркет могли поджечь / Фото ГСЧС

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