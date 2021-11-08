Однако впоследствии капитальный ремонт перекрестка отменили. Речь идет о пересечении улиц Каманина и Фонтанской.

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"Тайного благодетеля" нашли

Об этом написал в сети депутат Одесского облсовета Петр Обухов. Он отметил, что состояние дороги на участке действительно было "плачевным". Поэтому там должны были провести реконструкцию на площади 2 586 квадратных метров. В плане была не только дорога, но и замена трамвайного пути.



Участок дороги, который заасфальтировали / Фото из фейсбука Петра Обухова

Впоследствии народный избранник отредактировал свою публикацию. "Тайного благодетеля" нашли и им оказался один из застройщиков высотки на соседней улице. Якобы техника именно этой компании разбила дорогу, поэтому в мэрии настойчиво попросили все исправить.

Подозреваю, что если бы потратили 16 миллионов бюджетных денег на эти нужды, то результат не намного отличался бы от того, что есть сейчас,

– отметил Обухов.

Однако мужчина не написал, почему мэрия отменила ремонт этого участка. Однако в комментариях несколько человек написали, что им нравится, когда ради ремонта даже ничего не перекрывают на месяц.



Новый асфальт на этом месте / Фото из фейсбука Петра Обухова

Читайте полное сообщение Петра Обухова:

Таинственный деятель найден – им оказался один из застройщиков высотки на Каманина, который разбил дорогу во время возведения объекта. В мэрии его настойчиво попросили стать благотворителем.

Сэкономил – значит, заработал! На перекрестке Каманина угол Фонтанской дороги бесплатно постелили асфальт.

Сначала в этом межквартальном проезде планировали проведение капитального ремонта с заменой части трамвайных путей. Работы должны были завершить до конца года.

За благоустройство кусочка площадью 2586 квадратных метров из бюджета собирались потратить более 16 миллионов гривен. Победителем тендера выбрали компанию "Ростдорстрой".

Но капремонт отменили. Зато нашелся неустановленный благотворитель, который за свои деньги постелил асфальт, потому что этот участок действительно был неудовлетворительным.

И не пришлось даже останавливать трамваи во время этого ремонта.

Подозреваю, что, если бы потратили 16 миллионов бюджетных денег на эти нужды, то результат не намного отличался бы от того, что есть сейчас.