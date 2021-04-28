В Одессе ночью сгорели 3 авто: одно из них принадлежало экс-прокурору – видео
В Одессе во дворе дома на улице Маршала Говорова в 02:00 28 апреля подожгли авто. Огонь быстро перекинулся на две машины, стоявшие рядом.
Источник:Национальная полиция
Машина Volvo как оказалось, принадлежала бывшему прокурору Максиму Вихору. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
К теме Взрыв газа в доме в Одессе: появилось новое видео спасения людей из-под завалов
Что известно о поджоге в Одессе
- О поджоге сообщили в полицию. Следственная группа приехала на место происшествия ночью.
- Они выяснили, что первым загорелся автомобиль Volvo, который принадлежит 73-летнему жителю Одессы.
- Затем огонь перекинулся на соседние авто – Mersedes и BMW. Их владельцев устанавливают.
Из-за поджога в Одессе остались искореженные авто / Фото Нацполиция
- Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении имущества.
- Если поджигателя поймают, его могут лишить свободы на срок от 3 до 10 лет.
Подожженные авто в Одессе: видео
Поделиться новостью