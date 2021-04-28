В Одессе во дворе дома на улице Маршала Говорова в 02:00 28 апреля подожгли авто. Огонь быстро перекинулся на две машины, стоявшие рядом.

Машина Volvo как оказалось, принадлежала бывшему прокурору Максиму Вихору. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. К теме Взрыв газа в доме в Одессе: появилось новое видео спасения людей из-под завалов Что известно о поджоге в Одессе О поджоге сообщили в полицию. Следственная группа приехала на место происшествия ночью.

Они выяснили, что первым загорелся автомобиль Volvo, который принадлежит 73-летнему жителю Одессы.

Затем огонь перекинулся на соседние авто – Mersedes и BMW. Их владельцев устанавливают.

Из-за поджога в Одессе остались искореженные авто / Фото Нацполиция Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении имущества.

Если поджигателя поймают, его могут лишить свободы на срок от 3 до 10 лет. Подожженные авто в Одессе: видео Обратите внимание! В Одессе на той же улице утром 28 апреля оборвался лифт – он полетел в шахту. В кабине находились 8 мужчин. Они получили травмы.