Правоохранители доставили мать с сыном в полицейский участок. Женщина была агрессивной и на контакт с копами не шла.

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Что известно о горе-матери

В Приморском отделении полиции женщина бросалась на правоохранителей, ругалась и угрожала.

Но при ней не было ни одного документа, удостоверяющего личность.

С ребенком общался работник ювенальной полиции.

Мальчик в доверительной беседе признался, что не ел сутки.

Однако как часто с ним такое случается объяснить не смог.

Медики госпитализировали малолетнего мальчика.

Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Дело передали в службу по делам детей.

Обратите внимание! Недавно в Днепре произошел инцидент с сыном и матерью, у которой была алкогольная зависимость. Пока она выпивала, 8-классник тоже приложился к рюмке, а потом порезал себе предплечье.