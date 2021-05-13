Правоохранители доставили мать с сыном в полицейский участок. Женщина была агрессивной и на контакт с копами не шла.

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Что известно о горе-матери

  • В Приморском отделении полиции женщина бросалась на правоохранителей, ругалась и угрожала.
  • Но при ней не было ни одного документа, удостоверяющего личность.
  • С ребенком общался работник ювенальной полиции.
  • Мальчик в доверительной беседе признался, что не ел сутки.
  • Однако как часто с ним такое случается объяснить не смог.
  • Медики госпитализировали малолетнего мальчика.
  • Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
  • Дело передали в службу по делам детей.