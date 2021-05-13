Правоохранители доставили мать с сыном в полицейский участок. Женщина была агрессивной и на контакт с копами не шла.
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Что известно о горе-матери
- В Приморском отделении полиции женщина бросалась на правоохранителей, ругалась и угрожала.
- Но при ней не было ни одного документа, удостоверяющего личность.
- С ребенком общался работник ювенальной полиции.
- Мальчик в доверительной беседе признался, что не ел сутки.
- Однако как часто с ним такое случается объяснить не смог.
- Медики госпитализировали малолетнего мальчика.
- Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
- Дело передали в службу по делам детей.