Авария скорой и легковушки в Одессе: водитель спецтранспорта вероятно заснул за рулем
ДТП в Одессе произошло 3 апреля в районе Пересыпа. Скорая, ехавшая в больницу, протаранила припаркованную на обочине легковушку. К счастью, обошлось без жертв.
Источник:"Думская"
В результате столкновения на улице Атамана Головатого пострадали два человека. Они получили травмы средней тяжести.
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Что известно об аварии
- Карета скорой врезалась в автомобиль Daewoo около 3:30 утра.
- Спецтранспорт сильно повредил легковушку.
- Из-за аварии пострадали пассажиры скорой – девочка с подозрением на аппендицит и ее мама.
Мы ехали с дочкой в скорой. У нее – подозрение на аппендицит. Попали в аварию: в результате у меня перелом позвоночника, а у дочери ушибы головы,
– рассказала потерпевшая.
- В легковом авто был только водитель – он не пострадал.
- Полиция выясняет детали этого ночного ДТП.
- Правоохранители пока не подтвердили тот факт, что водитель скорой заснул за рулем.
Фото ДТП на Пересыпе в Одессе / Фото Патрульная полиция
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