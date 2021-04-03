ДТП в Одессе произошло 3 апреля в районе Пересыпа. Скорая, ехавшая в больницу, протаранила припаркованную на обочине легковушку. К счастью, обошлось без жертв.

В результате столкновения на улице Атамана Головатого пострадали два человека. Они получили травмы средней тяжести.

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Что известно об аварии

Карета скорой врезалась в автомобиль Daewoo около 3:30 утра.

Спецтранспорт сильно повредил легковушку.

Из-за аварии пострадали пассажиры скорой – девочка с подозрением на аппендицит и ее мама.

Мы ехали с дочкой в скорой. У нее – подозрение на аппендицит. Попали в аварию: в результате у меня перелом позвоночника, а у дочери ушибы головы,

– рассказала потерпевшая.

В легковом авто был только водитель – он не пострадал.

Полиция выясняет детали этого ночного ДТП.

Правоохранители пока не подтвердили тот факт, что водитель скорой заснул за рулем.



Фото ДТП на Пересыпе в Одессе / Фото Патрульная полиция