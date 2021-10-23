Врачи говорят, что ребенок здоров и хорошо себя чувствует. Ее оставили вечером 22 октября в "Окне жизни" роддома №7 по улице Космонавтов.

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В Одессе в "Окне жизни" оставили новорожденную девочку

Согласно оставленной вместе с ребенком записке, девочка родилась еще 6 октября и ее зовут Виктория,

– говорится в сообщении.

Работники родильного обследовали малыша и рассказали, что Виктория – полностью здорова. Вес девочки – 3125 граммов, рост – 53 сантиметра. Чтобы ее обследовали более подробно, девочку переведут в детскую больницу.

Обратите внимание! Окно жизни – это специальные пункты, где женщины анонимно могут оставить своих новорожденных младенцев. За этот поступок роженица не несет уголовной ответственности. Таким образом пытаются предотвратить случаи, когда малышей оставляют в опасных местах, ведь очень часто это приводит к гибели.

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