В Одессе новорожденного ребенка подбросили в роддом

В Одессе в "Окне жизни" оставили новорожденную девочку. Возле младенца оставили записку с датой рождения и именем.

Врачи говорят, что ребенок здоров и хорошо себя чувствует. Ее оставили вечером 22 октября в "Окне жизни" роддома №7 по улице Космонавтов.

К теме Ночью во время ливня: во Львове под родильное отделение подбросили новорожденную

В Одессе в "Окне жизни" оставили новорожденную девочку

Согласно оставленной вместе с ребенком записке, девочка родилась еще 6 октября и ее зовут Виктория,

– говорится в сообщении.

Работники родильного обследовали малыша и рассказали, что Виктория – полностью здорова. Вес девочки – 3125 граммов, рост – 53 сантиметра. Чтобы ее обследовали более подробно, девочку переведут в детскую больницу.

Коротко о последних печальных случаях оставления детей

20 июля 2021 года возле родильного отделения во Львове на улице Рапопорта ночью нашли новорожденную девочку. Ребенок получил переохлаждение, ведь в городе шел дождь, а она была завернута лишь в полотенце.

9 мая на День матерей в "Окне жизни", которое оборудовано во Львовской детской больнице на улице Пилипа Орлика, оставили 5-недельного ребёнка – мальчика. Мама ребенка оставила записку, где извинилась за содеянное и отметила, что мальчик родился 4 мая.

В апреле 2021 года в Тернополе в "Окне жизни" оставили 3 младенцев: мальчика и двойняшек. Кроме того, горе-мать оставила новорожденного ребенка на Борщевской свалке, что в Тернопольской области. Маленький мальчик был завернут в одеяло. Когда люди увидели младенца, он был уже мертвым. Полиция возбудила уголовное дело и проводила расследования.

Окно жизни – это специальные пункты, где женщины анонимно могут оставить своих новорожденных младенцев. За этот поступок роженица не несет уголовной ответственности. Таким образом пытаются предотвратить случаи, когда малышей оставляют в опасных местах, ведь очень часто это приводит к гибели.