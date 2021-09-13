Эти события произошли в Киевском районе города. О задержании злоумышленников сообщили 13 сентября.
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Как происходило первое ограбление
По словам одного из задержанных, они являются гражданами Грузии. Оттуда мужчины приехали в Украину примерно год назад.
Следователи установили, что пока один злоумышленник наблюдал за тем, никто ли не видит, его товарищ в этот момент залез в автомобиль. Он якобы похитил оттуда рюкзак с электроинструментами и личными вещами.
Водитель забыл закрыть дверцу
Потом мужчины перешли на улицу Академика Уильямса. Там они увидели бус Mercedes, где был открыт салон. Водитель рассказал, что в этот момент разгружал авто, поэтому не следил за вещами.
2 подозреваемых как раз этим и воспользовались и залезли туда. Оттуда забрали сумку с мобильным телефоном и деньгами.
Что грозит подозреваемым
Правоохранители задержали 2 мужчин по горячим следам. Они передвигались по городу на своем авто, в котором заменили номерные знаки. Сейчас проверяют, могли ли они быть причастными к другим преступлениям.
Однако даже за эти кражи их могут серьезно наказать. Злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.
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