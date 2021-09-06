Общая сумма похищенных средств – 6 490 гривен. Об ограблении рассказали утром 5 сентября. На официальной странице Гайду информации относительно инцидента нет. Полиция пока тоже не комментирует кражу.

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Обокрали на рынке

Александра Гайду ограбили на Киевском рынке, который расположен в районе "Черемушки". У политика незаметно вытащили кошелек из кармана. В нем было 3,8 тысячи гривен, 100 долларов, банковская карта и три флешки.

Гайду сразу обратился в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "кража". Также полицейские проверяют камеры на рынке и на территории поблизости. Продолжаются следственные действия.