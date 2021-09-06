В Одессе обокрали нардепа из "Слуги народа" Гайду, – СМИ
Источник:телеграм "Одесса INFO"
На Киевском рынке в Одессе ограбили депутата от партии "Слуга народа" Александра Гайду. Неизвестный вытащил из кармана нардепа кошелек с деньгами, банковской картой и флешками. В СМИ говорят, что полиция уже ищет причастных.
Общая сумма похищенных средств – 6 490 гривен. Об ограблении рассказали утром 5 сентября. На официальной странице Гайду информации относительно инцидента нет. Полиция пока тоже не комментирует кражу.
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Обокрали на рынке
Александра Гайду ограбили на Киевском рынке, который расположен в районе "Черемушки". У политика незаметно вытащили кошелек из кармана. В нем было 3,8 тысячи гривен, 100 долларов, банковская карта и три флешки.
Гайду сразу обратился в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "кража". Также полицейские проверяют камеры на рынке и на территории поблизости. Продолжаются следственные действия.
Что известно об Александре Гайду
Кандидат наук по государственному управлению. После окончания университета работал исполнительным директором промышленного предприятия в Николаеве. Также был руководителем морского специализированного порта "Ника-Тера" с 2011 по 2017 год.
Александр Гайду был избран в 2019 году народным депутатом Верховной Рады в округе №128 Николаевской области. Политик является членом Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Также Гайду – глава подкомитета по вопросам инноваций и инфраструктуры в сфере агропромышленного комплекса.