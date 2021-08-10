В Одессе оборвался лифт с людьми

На улице Владимира Высоцкого в Одессе с пятого этажа сорвался лифт. В то время в нем находились 2 человека.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого вечером 9 августа.

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В многоэтажке Одессы оборвался лифт с людьми

Там с пятого этажа сорвался лифт, в котором находились 2 человека.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции, спасатели и врачи. Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. К счастью, они не пострадали.

Причина инцидента

По предварительной информации, во время движения на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение. В результате она застряла между четвертым и третьим этажом.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по статье о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Продолжаются следственные действия.

Предыдущие случаи обрыва лифта