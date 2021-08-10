В Одессе оборвался лифт с людьми
Источник:Нацполиция
На улице Владимира Высоцкого в Одессе с пятого этажа сорвался лифт. В то время в нем находились 2 человека.
По информации правоохранителей, инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого вечером 9 августа.
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В многоэтажке Одессы оборвался лифт с людьми
Там с пятого этажа сорвался лифт, в котором находились 2 человека.
На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции, спасатели и врачи. Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. К счастью, они не пострадали.
Причина инцидента
По предварительной информации, во время движения на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение. В результате она застряла между четвертым и третьим этажом.
По данному факту полицейские начали уголовное производство по статье о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Продолжаются следственные действия.
Предыдущие случаи обрыва лифта
- В Одессе, в жилом комплексе "Академгородок" 28 апреля 2021 года оборвался трос лифта, в результате чего кабина полетела вниз лифтовой шахты на высоту в почти 7 метров. В лифте находились 8 человек. К счастью, они не пострадали.
- А 9 июня обрыв лифта произошел в одной из многоэтажек Киева. Тогда инцидент закончился трагедией – погиб мужчина, вероятно, монтажер.