Об этом сообщили 22 июня. Асфальт провалился накануне на Таможенной площади.
Недавно Во Львове посреди улицы образовалась пропасть: дорогу перекрыли – фото
Каковы последствия инцидента
Почему это случилось пока неизвестно. Тротуар рядом пострадал не слишком сильно.
Тротуар, где возле пропасти на Таможенной площади / Фото "Думская"
На фото видно, что сдвинулось вниз лишь несколько плит тротуарной брусчатки. Также там покосилась ограда.
Провал на Таможенной площади в Одессе / Фото "Думская"
Сама пропасть имеет диаметр несколько метров. Ее почти сразу оградили сигнальными конусами.
Расположение Таможенной площади, где образовалась пропасть / Карта google