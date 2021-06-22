Об этом сообщили 22 июня. Асфальт провалился накануне на Таможенной площади.

Недавно Во Львове посреди улицы образовалась пропасть: дорогу перекрыли – фото

Каковы последствия инцидента

Почему это случилось пока неизвестно. Тротуар рядом пострадал не слишком сильно.

Провалля в Одесі На митній площі провалилась парковка
Тротуар, где возле пропасти на Таможенной площади / Фото "Думская"

На фото видно, что сдвинулось вниз лишь несколько плит тротуарной брусчатки. Также там покосилась ограда.

Провалля Митна площа Одеса Провалився асфальт
Провал на Таможенной площади в Одессе / Фото "Думская"

Сама пропасть имеет диаметр несколько метров. Ее почти сразу оградили сигнальными конусами.

Расположение Таможенной площади, где образовалась пропасть / Карта google