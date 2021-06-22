Стоянка ушла под землю: в Одессе образовалась большая пропасть – фото

В Одессе неподалеку от здания администрации морского порта образовалась гигантская пропасть. В ней оказалась не только часть парковки, но и забор с тротуаром.
Об этом сообщили 22 июня. Асфальт провалился накануне на Таможенной площади.
Недавно Во Львове посреди улицы образовалась пропасть: дорогу перекрыли – фото
Каковы последствия инцидента
Почему это случилось пока неизвестно. Тротуар рядом пострадал не слишком сильно.
Тротуар, где возле пропасти на Таможенной площади / Фото "Думская"
На фото видно, что сдвинулось вниз лишь несколько плит тротуарной брусчатки. Также там покосилась ограда.
Провал на Таможенной площади в Одессе / Фото "Думская"
Сама пропасть имеет диаметр несколько метров. Ее почти сразу оградили сигнальными конусами.Обратите внимание! В Киеве 22 июня образовалась пропасть на улице Лютеранская. Это случилось вследствие прорыва подземных коммуникаций. Также в этот день из-за аварии образовался гейзер на улице Электриков.
Расположение Таможенной площади, где образовалась пропасть / Карта google