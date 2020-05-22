В Одессе обрушился еще один дом: что известно

В Одессе опять частично обрушился жилой дом. Это уже второй подобный инцидент за трое суток: 18 мая пострадало здание на Торговой, а 21 мая – на улице Среднефонтанской.

Известно, что правоохранители выясняют, кто может быть под завалами и эвакуируют жителей дома, как пишет пресс-служба полиции Одесской области.

Обвал в Одессе на Торговой Большинство жильцов дома расселили в гостиницах

Что известно об обвале на Среднефонтанской

Инцидент произошел в Одессе на улице Суредньофонтанський, 29.

На месте работают правоохранители и спасатели.

Людей эвакуируют, а также выясняют, кто вообще мог находиться в здании на момент обрушения.

Обвалился фасад и крыша двухэтажного жилого дома.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Полиция пока опубликовала только одно фото с места инцидента



Второй обвал дома в Одессе за несколько дней / Фото НПУ

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Обвал на Среднефонтанской в ​​Одессе: в соцсетях есть видео, снятое очевидцами

В Одессе в доме №29 по ул. Среднефонтанская произошло обрушение угла строения.

По предварительной информации пострадали шесть квартир. Про жертвы и пострадавших ничего не сообщают. pic.twitter.com/O7WiE0CsDz - Роман Варшанидзе (@ rovar2009) 21 мая 2020 г.

Дом обвалился на улице Среднефонтанской, 29: расположение на карте

Об обвале на Торговой