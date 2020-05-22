Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

В Одессе обрушился еще один дом: что известно

- Читати новину українською
Обвал на Среднефонтанской в Одессе
Обвал на Среднефонтанской в Одессе / НПУ

В Одессе опять частично обрушился жилой дом. Это уже второй подобный инцидент за трое суток: 18 мая пострадало здание на Торговой, а 21 мая – на улице Среднефонтанской.

Известно, что правоохранители выясняют, кто может быть под завалами и эвакуируют жителей дома, как пишет  пресс-служба полиции Одесской области.

Обвал в Одессе на Торговой Большинство жильцов дома расселили в гостиницах

Что известно об обвале на Среднефонтанской

  • Инцидент произошел в Одессе на улице Суредньофонтанський, 29.
  • На месте работают правоохранители и спасатели.
  • Людей эвакуируют, а также выясняют, кто вообще мог находиться в здании на момент обрушения.
  • Обвалился фасад и крыша двухэтажного жилого дома.
  • По предварительным данным, пострадавших нет.

Полиция пока опубликовала только одно фото с места инцидента

обвал Одесса
Второй обвал дома в Одессе за несколько дней / Фото НПУ

Смотрите также Смертельный пожар в Одессе: женщина выпала с балкона и погибла – видео

Обвал на Среднефонтанской в ​​Одессе: в соцсетях есть видео, снятое очевидцами

Дом обвалился на улице Среднефонтанской, 29: расположение на карте

Об обвале на Торговой

  • Обвал на Среднефонтанской – второй за три дня в Одессе.
  • 18 мая частично обвалился дом на Торговой – с первого по третий этаж.
  • Пострадавших и жертв там тоже не было.
  • Однако дом практически разрушен, а это памятник архитектуры 1890 года.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Полиция Чрезвычайное происшествие Новости Одессы Новости недвижимости Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Зеленский и состояние СБУшников: знает ли президент содержание своих законов
сегодня , 00:30 Зеленский и состояние СБУшников: знает ли президент содержание своих законов
Віталій Шабунін
Это связь, которая соединяет наши поколения: история об одной вышиванке
21 мая , 21:00 Это связь, которая соединяет наши поколения: история об одной вышиванке
Уляна Супрун
Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
15 мая , 13:39 Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
Ростислав Струтинський