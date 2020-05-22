В Одессе обрушился еще один дом: что известно
В Одессе опять частично обрушился жилой дом. Это уже второй подобный инцидент за трое суток: 18 мая пострадало здание на Торговой, а 21 мая – на улице Среднефонтанской.
Известно, что правоохранители выясняют, кто может быть под завалами и эвакуируют жителей дома, как пишет пресс-служба полиции Одесской области.
Обвал в Одессе на Торговой Большинство жильцов дома расселили в гостиницах
Что известно об обвале на Среднефонтанской
- Инцидент произошел в Одессе на улице Суредньофонтанський, 29.
- На месте работают правоохранители и спасатели.
- Людей эвакуируют, а также выясняют, кто вообще мог находиться в здании на момент обрушения.
- Обвалился фасад и крыша двухэтажного жилого дома.
- По предварительным данным, пострадавших нет.
Полиция пока опубликовала только одно фото с места инцидента
Второй обвал дома в Одессе за несколько дней / Фото НПУ
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Обвал на Среднефонтанской в Одессе: в соцсетях есть видео, снятое очевидцами
Дом обвалился на улице Среднефонтанской, 29: расположение на карте
Об обвале на Торговой
- Обвал на Среднефонтанской – второй за три дня в Одессе.
- 18 мая частично обвалился дом на Торговой – с первого по третий этаж.
- Пострадавших и жертв там тоже не было.
- Однако дом практически разрушен, а это памятник архитектуры 1890 года.