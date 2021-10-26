В Одессе в одной из больниц закончился кислород, проводят эвакуацию COVID-пациентов

В отделении Одесского областного центра социально значимых болезней закончился кислород. Именно поэтому больных COVID-19 пациентов массово перевозят в другое отделение того же учреждения.

Отделение, где полностью закончился кислород, размещено на улице Николая Михновского. Именно поэтому почти полсотни пациентов скорая помощь перевозит в отделение на улицу Сергея Ядова.

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В одном из отделений Одессы полностью закончился кислород

Сейчас (речь идет ориентировочно о 23 час 26 октября – 24 канал) медики перевозят пациентов из отделения Областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар этого же заведения – на Ядова,

– говорится в сообщении.

По информации журналистов, несколько бригад скорой помощи перевозит 43 больных, находящихся в разном состоянии – от легкого до тяжелого. Чтобы обеспечить бесперебойную работу кислородной станции, сотрудники компании "Одесские электросети" доставили на место мощный электрогенератор.

"Причина экстренной эвакуации – острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. На Михновского кислорода нет вообще", – заявили в СМИ.

Медики перевозят полсотни пациентов в другую больницу из-за нехватки кислорода / Фото "Думская"

Врачи переправляют ковидных больных в другую больницу Одессы: смотрите видео

Несколько бригад скорой помощи переправляют людей в отделение, где есть кислород: смотрите видео

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