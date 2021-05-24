На место происшествия прибыли 7 единиц техники и 28 спасателей для ликвидации огня. К счастью, погибших нет.

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Что известно о пожаре в институте

  • О возгорании сообщили в 08:44.
  • Короткое замыкание произошло в электрощитовой, но огонь быстро перекинулся на помещение столовой.

пожежа в їдальні інституту в Одесі
К тушению пожара привлекли 28 спасателей / Фото ГСЧС

  • Благодаря быстрой и слаженной работе представителей ГСЧС, удалось спасти помещение конференц-зала и музея.
  • В Одесском институте заболевания глаз и тканевой терапии Академии медицинских наук Украины имени Филатова сейчас считают убытки.

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пожежа в їдальні інституту в Одесі
Пожар быстро ликвидировали / Фото ГСЧС