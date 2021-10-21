Бывший сотрудник милиции убил местного Дмитрия Санду возле ночного клуба "Морган" в Одессе. Случилось это в ночь на 1 января 2012 года. Поэтому Виктора Дьякова в сети назвали "новогодним убийцей".

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8 лет колонии

7 октября Одесский апелляционный суд подтвердил приговор Дьякову. Таким образом бывший работник милиции должен провести 8 лет в колонии.

Однако отмечают, что сам фигурант на последние заседания суда не явился, поскольку он якобы болен. Поэтому под стражу Дьякова пока не взяли. Это должно произойти в ближайшее время.

Обратите внимание! В апелляционной жалобе Дьяков настаивал на изменении приговора. Он сообщил, что действия в ту ночь следует квалифицировать "как убийство по неосторожности", а не "умышленное убийство". К тому же Дьяков заявил, что его надо освободить от уголовной ответственности, ведь прошло уже 10 лет и срок дела истек.

Убийство с участием Виктора Дьякова: что известно