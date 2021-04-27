Инцидент произошел в Одессе. Отец 5-летней девочки пришел с ней в стоматологическую клинику. Мужчина проявил агрессию, когда его ребенок заплакал во время приема у врача.

Он начал конфликтовать с медперсоналом поликлиники. Однако уровень агрессии быстро вырос – тогда испуганный отец достал стартовый пистолет и пригрозил расправой. К теме В детсаду Запорожья 4-летний ребенок выпал из окна и травмировался Врачи вызвали полицию, а те обезоружили мужчину. Какова ответственность за такие действия Полицейские на месте происшествия сообщили эмоциональному отцу о подозрении в хулиганстве.

Суд избрал ему меру пресечения – мужчина находится под домашним арестом.

За хулиганство в стоматологии его могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет. Обратите внимание! На Ровненщине стоматолог била и запугивала свои маленьких пациентов во время приема. Правоохранители пресекли ее произвол и сообщили о подозрении. Позже выяснилось, что она не имела лицензии для лечения детей в стоматологии.