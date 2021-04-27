Мужчина угрожал в стоматологии пистолетом: его 5 летняя дочь заплакала во время приема
Инцидент произошел в Одессе. Отец 5-летней девочки пришел с ней в стоматологическую клинику. Мужчина проявил агрессию, когда его ребенок заплакал во время приема у врача.
Источник:Нацполиция
Он начал конфликтовать с медперсоналом поликлиники. Однако уровень агрессии быстро вырос – тогда испуганный отец достал стартовый пистолет и пригрозил расправой.
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Врачи вызвали полицию, а те обезоружили мужчину.
Какова ответственность за такие действия
- Полицейские на месте происшествия сообщили эмоциональному отцу о подозрении в хулиганстве.
- Суд избрал ему меру пресечения – мужчина находится под домашним арестом.
- За хулиганство в стоматологии его могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет.
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