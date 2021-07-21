Парня госпитализировали 19 июля. Полиция уже открыла уголовное производство и выясняет детали.

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Не смог пить воду

  • Отец решил, что его 16-летний сын должен ограничить себя в еде для духовного роста.
  • Мужчина обратился в больницу лишь тогда, когда подросток не смог даже пить.
  • Сейчас продолжается досудебное следствие по статье "злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком".
  • Отцу может грозить ограничение или лишение свободы от 2 до 5 лет.
  • Известно, что ребенок – из полной семьи.
  • Ранее на родителей не подавали в полицию относительно невыполнения своих обязанностей.