В Одессе отец уморил голодом 16-летнего сына: считал, что парень нуждается в духовном лечении
21 июля 2021 , 19:31Читати новину українською
Источник:Нацполиция Одесской области
В Одессе отец довел до истощения своего 16-летнего сына. Тот с обезвоживанием и дефицитом веса попал в больницу. Сейчас состояние подростка – тяжелое: его спасают врачи.
Парня госпитализировали 19 июля. Полиция уже открыла уголовное производство и выясняет детали.
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Не смог пить воду
- Отец решил, что его 16-летний сын должен ограничить себя в еде для духовного роста.
- Мужчина обратился в больницу лишь тогда, когда подросток не смог даже пить.
- Сейчас продолжается досудебное следствие по статье "злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком".
- Отцу может грозить ограничение или лишение свободы от 2 до 5 лет.
- Известно, что ребенок – из полной семьи.
- Ранее на родителей не подавали в полицию относительно невыполнения своих обязанностей.