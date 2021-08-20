Ажиотаж в Одессе: открыли первый магазин бренда H&M – яркие фото с события

В торговом центре "Ривьера" в Одессе открыли первый магазин шведского производителя Hennes & Mauritz AB (H&M). Это уже седьмой магазин этого бренда в Украине.

Открытие состоялось 19 августа в 10:00. Люди начали собираться возле магазина уже в 9:00.

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Скидки до -50%

Церемонию открытия начали танцами. Работники магазина подготовили несколько номеров. Некоторые были с разными трюками. После под взрывы конфетти открыли магазин и начали впускать людей.

В день открытия на некоторые вещи были скидки до -50%. Также всем гостям раздавали орешки, сухофрукты и минеральную воду. Тем, кто что-то приобрел, дарили коробку с тремя эко-мешочками.

Когда открывали первый магазин H&M в Украине, первый покупатель получил подарочный сертификат на 10 тысяч гривен, а последующие тысяча покупателей – на 200 грн.

В Одессе открыли первый магазин H&M / Фото "Думская"

Множество отделов

Магазин довольно большой. Он расположен на 2 этажах общей площадью 2 750 квадратных метров.

Как говорит PR-менеджера H&M Ukraine Ольга Олейник, интерьер магазина продуман "в соответствии с ДНК бренда". В помещении теплые цвета, мягкое освещение. Для комфорта покупателей здесь также построили зону отдыха с диванами и столиком.

В новом магазине H&M есть отделы женской, мужской, подростковой и детской одежды. Также есть отделы товаров: H&M HOME, Sport и MAMA.

Открытие первого в Одессе магазина H & M: смотрите видео