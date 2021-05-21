Детали избиения подростка в Одессе

Инспектора патрульной полиции обвиняют в превышении служебных полномочий. В Государственном бюро расследований отметили, что это сопровождалось насилием и применением специальных средств.

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По данным следствия, полицейский без веской причины остановил местного подростка и начал его "воспитывать".

Он надел несовершеннолетнему наручники и нанес несколько ударов кулаком в лицо. От ударов пострадавший получил закрытый перелом костей носа,
– заявили в ГБР.

Что грозит правоохранителю:

  • лишение свободы на 8 лет.

Другие подозрения правоохранителям

  • 20 мая на Львовщине работники Службы безопасности Украины задержали оперуполномоченного Стрыйского РУ Нацполиции. Его подозревают в "крышевании" масштабного хищения леса. За закрытие уголовного производства по незаконной перевозке леса задержанный якобы взял 8 тысяч гривен взятки. Теперь ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы и лишение права занимать определенные должности на 3 года.
  • 21 мая ГБР и СБУ разоблачили правоохранителей, которые продавали наркотики. Кроме того, они фальсифицировали уголовные производства и задерживали невинных людей, чтобы улучшить свои показатели работы.