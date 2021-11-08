В сети говорят, что водитель после ДТП пролетел еще минимум 100 метров, пока окончательно не остановился. Инцидент произошел утром 8 ноября.
Обратите внимание На скорости 140 километров в час: погибшие в ДТП на Херсонщине подростки снимали гонки
Подробности ДТП
По данным из сети, водитель влетел в две урны с землей, а затем еще и в указатель. После ДТП легковушка пролетела около 100 метров.
Тогда автомобиль уже остановился, влетев в зону пешеходов. На фото видно, что у Renault нет всех колес. Вероятно, они отлетели в результате столкновения.
В Одессе водитель влетел в клумбы / Фото из телеграма "Новости Одесса"
Пользователи сети возмущены из-за инцидента. Они пишут: "хорошо, что хоть людей не убил".
К счастью, никто в аварии не пострадал / Фото из телеграма "Новости Одесса"
Похожие случаи во Львовской области
- В Мостиске 29 сентября водитель Volkswagen Golf на скорости въехал в отбойник. В результате столкновения тот насквозь проткнул автомобиль. Водителя госпитализировали в местную больницу.
- Во Львове 24 августа таксист Uklon на большой скорости снес столб. Мужчина начал вести себя неадекватно, когда вез 2 пассажиров. По всей вероятности, он находился под действием наркотиков. Пострадавших с многочисленными травмами забрала скорая.