В сети говорят, что водитель после ДТП пролетел еще минимум 100 метров, пока окончательно не остановился. Инцидент произошел утром 8 ноября.

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Подробности ДТП

По данным из сети, водитель влетел в две урны с землей, а затем еще и в указатель. После ДТП легковушка пролетела около 100 метров.

Тогда автомобиль уже остановился, влетев в зону пешеходов. На фото видно, что у Renault нет всех колес. Вероятно, они отлетели в результате столкновения.



​В Одессе водитель влетел в клумбы / Фото из телеграма "Новости Одесса"

Пользователи сети возмущены из-за инцидента. Они пишут: "хорошо, что хоть людей не убил".



К счастью, никто в аварии не пострадал / Фото из телеграма "Новости Одесса"

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