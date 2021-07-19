Полицейские приехали по вызову в квартиру злоумышленника. Там сработала сигнализация. Инцидент произошел 17 июля в Слободском районе.

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Был пьян и агрессивен

Когда прибыли патрульные, то увидели пьяного мужчину.

Он неадекватно вел себя и бросался в драку.

Злоумышленник напал на полицейского и избил его.

27-летний лейтенант получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также рану от укуса на правой голени.

Патрульный – сейчас в больнице.

Злоумышленника задержали и отвезли в райотдел полиции.

Против мужчины открыли уголовное производство за сопротивление работнику правоохранительного органа.

Продолжаются следственные действия.

Обратите внимание! Недавно в Ровно гражданка Швеции покусала полицейского. Он попросил женщину надеть маску. Также с ней была подруга. Также женщины заплатят штраф за появление в нетрезвом состоянии в общественных местах.