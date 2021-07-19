Полицейские приехали по вызову в квартиру злоумышленника. Там сработала сигнализация. Инцидент произошел 17 июля в Слободском районе.
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Был пьян и агрессивен
- Когда прибыли патрульные, то увидели пьяного мужчину.
- Он неадекватно вел себя и бросался в драку.
- Злоумышленник напал на полицейского и избил его.
- 27-летний лейтенант получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также рану от укуса на правой голени.
- Патрульный – сейчас в больнице.
- Злоумышленника задержали и отвезли в райотдел полиции.
- Против мужчины открыли уголовное производство за сопротивление работнику правоохранительного органа.
- Продолжаются следственные действия.