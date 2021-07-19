Набросился и укусил за голень: в Одессе пьяный мужчина избил полицейского

19 июля 2021 , 11:29
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Источник:

"Думская"

На улице Рождественской в Одессе 32-летний пьяный мужчина набросился на полицейского. Также злоумышленник укусил правоохранителя за голень. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские приехали по вызову в квартиру злоумышленника. Там сработала сигнализация. Инцидент произошел 17 июля в Слободском районе.

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Был пьян и агрессивен

  • Когда прибыли патрульные, то увидели пьяного мужчину.
  • Он неадекватно вел себя и бросался в драку.
  • Злоумышленник напал на полицейского и избил его.
  • 27-летний лейтенант получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также рану от укуса на правой голени.
  • Патрульный – сейчас в больнице.
  • Злоумышленника задержали и отвезли в райотдел полиции.
  • Против мужчины открыли уголовное производство за сопротивление работнику правоохранительного органа.
  • Продолжаются следственные действия.
Обратите внимание!
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