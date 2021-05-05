В Одессе в больницу с несколькими травмами попал патрульный, который пытался утихомирить дебошира. Пьяный мужчина вел себя агрессивно, а затем ударил полицейского.

Это случилось вечером 3 мая на улице Героев Крут. Правоохранителей туда вызвали жильцы дома, возле которого выпивала компания мужчин.

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Нанес удар мужчина которому примерно 45 лет (родился в 1976 году).

До этого он вел себя агрессивно и был пьян.

Когда патрульные подошли, "под раздачу" попал старший лейтенант.

У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рубленую рану губы.

Что рассказали очевидцы

Это произошло на детской площадке. Сначала компании пытался сделать замечание ребенок. Однако маленького ребенка схватили за шею. Мальчик не пострадал, но это послужило причиной обратиться в полицию.

Какое наказание за такое нарушение

Злоумышленника впоследствии задержали. Ему объявили подозрение по статье о сопротивлении представителю власти. Теперь ему грозит штраф от 1 700 до 3 400 гривен или 2 года тюрьмы.

Обратите внимание! На Киевщине 3 мая мужчина угрожал стражам порядка охотничьим ружьем. Впоследствии его задержали и объявили подозрение. Злоумышленнику грозит до 3 лет тюрьмы.