Пьяный одессит ворвался в полицейский участок "Лузановка" и травмировал нескольких полицейских. Злоумышленника удалось задержать.

Инцидент произошел 29 июня около 8:00, сообщает Нацполиция Одесской области.

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39-летний одессит, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в отделение и начал оскорблять правоохранителей, используя нецензурную лексику.

Когда они попросили мужчину покинуть помещение, тот распылил им в лицо содержимое газового баллончика. Несколько полицейских получили химические ожоги глаз, их сразу же госпитализировали.

Пьяный мужчина напал на полицейских в Одессе / Фото Нацполиция

Полицейские задержали злоумышленника и вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Мужчине грозит до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на такой же срок. Сейчас злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Продолжаются следственные действия.

Пьяный водитель покусал полицейского во Львове

Случаи, когда люди под действием алкоголя нападают на полицейских – не редкость. Накануне во Львове полицейские остановили водителя, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчине это не понравилось – одного правоохранителя он ударил, а другого покусал.