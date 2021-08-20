После аварии также пострадала пассажирка мопеда, которую госпитализировали. Это произошло на перекрестке Польского спуска и улицы Бунина.
Заметьте Оторвало ногу: 21-летний мотоциклист серьезно травмировался в ДТП на Львовщине – фото
Как травмировалась женщина
Погибшему мужчине было 34 года, а его пассажирке – 32. У женщины диагностировали тяжелую травму колена.
То, что водитель автомобиля был навеселе, подтвердил тест на содержание алкоголя в крови. Однако сколько промилле обнаружили – неизвестно.
Место аварии BMW и скутера В Одессе / Фото Нацполиции
Что грозит мужчине
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое привело к гибели. Если вину задержанного смогут доказать в суде, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
Несколько похожих аварий
- На улице Гагарина в Черкассах 17 августа пьяный водитель устроил смертельное ДТП. В нем погибла молодая девушка, а также 6 человек получили травмы.
- Во Львове патрульные 10 августа остановили пьяного 45-летнего мотоциклиста. При проверке выяснили, что мужчина совершил такое правонарушение уже в третий раз за год.
- 3 августа во Львове правоохранители остановили пьяного водителя Opel Astra, который не имел водительского удостоверения. Ему выписали протокол и отпустили. Уже через полтора часа он устроил тройное ДТП, где одно авто перевернулось на крышу.