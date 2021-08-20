После аварии также пострадала пассажирка мопеда, которую госпитализировали. Это произошло на перекрестке Польского спуска и улицы Бунина.

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Как травмировалась женщина

Погибшему мужчине было 34 года, а его пассажирке – 32. У женщины диагностировали тяжелую травму колена.

То, что водитель автомобиля был навеселе, подтвердил тест на содержание алкоголя в крови. Однако сколько промилле обнаружили – неизвестно.



Место аварии BMW и скутера В Одессе / Фото Нацполиции

Что грозит мужчине

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое привело к гибели. Если вину задержанного смогут доказать в суде, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Несколько похожих аварий

На улице Гагарина в Черкассах 17 августа пьяный водитель устроил смертельное ДТП. В нем погибла молодая девушка, а также 6 человек получили травмы.

Во Львове патрульные 10 августа остановили пьяного 45-летнего мотоциклиста. При проверке выяснили, что мужчина совершил такое правонарушение уже в третий раз за год.

3 августа во Львове правоохранители остановили пьяного водителя Opel Astra, который не имел водительского удостоверения. Ему выписали протокол и отпустили. Уже через полтора часа он устроил тройное ДТП, где одно авто перевернулось на крышу.



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