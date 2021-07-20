Об этом сообщили на следующий день – 20 июля. СМИ отмечают, что эту информацию им подтвердила полиция.
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Вероятно, человек с инвалидностью
Парень утонул на пляже, расположенном на 11-й станции Большого Фонтана. Вероятно, он был человеком с инвалидностью, поскольку эта зона отдыха – предназначена именно для них.
Продолжаются следственные действия.
Последние случаи утопления в Украине среди несовершеннолетних
- В Одесской области 18 июля умерла 13-летняя девочка, которая накануне едва не утонула. Причина ее смерти еще неизвестна. Вскоре она должна была праздновать свое 14-летие.
- В Харьковской области утонул 17-летний подросток. Это случилось 15 июля. Он отдыхал на реке вместе с сестрой. Девушка не видела, как тонул ее брат.
- 14 июля в Черниговской области утонули 2 брата: 14 и 10 лет. Они пошли купаться на реку без разрешения родителей. Сейчас устанавливают обстоятельства.