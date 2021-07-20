17-летний подросток утонул на пляже для людей с инвалидностью в Одессе

В Одессе утонул 17-летний подросток, который отдыхал на пляже для людей с инвалидностью. Трагедия случилась примерно в 20:30 19 июля. Сейчас устанавливают все детали.

Об этом сообщили на следующий день – 20 июля. СМИ отмечают, что эту информацию им подтвердила полиция.

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Вероятно, человек с инвалидностью

Парень утонул на пляже, расположенном на 11-й станции Большого Фонтана. Вероятно, он был человеком с инвалидностью, поскольку эта зона отдыха – предназначена именно для них.

Продолжаются следственные действия.

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